【KTSF】

民主黨總統候選人拜登周二到佛羅里達州造勢,佛羅里達是兩黨必爭的戰鬥州,拜登希望能鼓動佛州的年長選民投他一票。

拜登說:「各位鄉親,特朗普混亂和分裂的領導,讓我們付出太多,21.1萬人死於新冠肺炎,還在增加,專家說,未來數月會有多近20萬人喪生,除非他從根本上改變路線。」

拜登還指,在特朗普眼裡,長者是可以消費、可以忘掉的一群,拜登這次打疫情牌,希望今年佛州的長者,因為疫情而對特朗普失望,轉投民主黨。

拜登周一在另一個搖擺州俄亥俄州發出經濟信息,試圖吹噓自己的記錄,指特朗普拋棄了工人階級選民,而工人在4年前幫助特朗普在俄亥俄州取得大勝,並將特朗普送進白宮。

而全國範圍的民調顯示,拜登普遍領先特朗普,而且在疫情等多項議題也處於領先,但唯獨經濟議題,特朗普則佔上風。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。