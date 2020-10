全球暖化水溫升高 澳洲大堡礁過去25年逾半珊瑚死亡

【有線新聞】

要了解一個城市可以做人口普查,了解珊瑚礁也一樣,澳洲就有學者為大堡礁做了次普查,發現在過去25年大堡礁有一半珊瑚已經死亡,主因是全球暖化導致海水溫度升高。

澳洲大堡礁總面積相當於300個香港,在疫情爆發之前,為澳洲帶來的旅遊收入每年超過220億港元。遊客集中於「打卡位」欣賞珊瑚礁,未必察覺到有甚麼問題,但注重全盤觀察的學者就看到殘酷的真相。

昆士蘭的珊瑚礁卓越研究中心,1995年起評估大堡礁的健康狀況,結果發現這二十多年間,大堡礁的珊瑚已經失去五成以上,而且不局限於個別品種,而是無論任何大小、任何種類的珊瑚群落都普遍大減超過五成。

至於罪魁禍首,研究人員認為是氣候變化令海水升溫,珊瑚需要和藻類共生,這些藻會為珊瑚提供養分,但當水溫太高,共生藻會開始分泌毒素,珊瑚為了自保會被迫趕走共生藻,但沒有藻類製造養分,珊瑚自己亦會餓死。這個過程從外觀也察覺到,珊瑚的色彩主要來自共生藻,所以當藻類撤離,珊瑚礁會開始白化。單是過去5年學者已經見證3次大規模白化,令大堡礁元氣大傷。

珊瑚礁是不少海洋生物的家,珊瑚減少肯定會對生態造成連鎖破壞,學者希望人類不要再浪費時間,必須減少溫室氣體排放。

