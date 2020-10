【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda市發生盜竊汽車催化轉化器事件。

Alameda警方透露,上週五清晨4點半,一位居民在Encinal Avenue和Court Street交界處附近,看到兩名男子正在偷他的車的催化轉化器,當受害者接觸兩人的時候,其中一人拔槍指向受害者。

警方表示,這是該市兩個星期來的第二起持槍搶劫催化轉化器的事件,警方促請民眾在面對這種情況時,不要接觸犯案人士,避免在事件中受害,而要是目睹罪案發生。

警方促請民眾馬上報警,提供嫌犯樣貌、車牌、時間、地點和逃逸方向等資料,要是能夠同時拍照或錄像,也可以提供給警方。

