世衛專家警告不應以封鎖措施作為控制疫情主要方法

【KTSF 吳宇斌報導】

世界衛生組織權威專家警告，不應以封鎖措施作為控制新冠病毒疫情的主要方法，他聲稱封鎖措施恐加劇貧窮。

世衛新冠狀病毒特使David Nabarro在接受英國週刊The Spectator時表示，世衛不提倡以封鎖措施作為控制新冠病毒的主要方法，他指出，封鎖性防疫抗疫措施，對貧窮社群產生劇烈衝擊，導致他們易受貧困傷害，讓窮人更加窮，這個後果不能輕視。

Nabarro指稱，根據目前貧窮水平，明年世界貧窮會加劇，營養不良對兒童也會加倍，而依賴旅遊業的國家，尤其受到防疫限制措施衝擊。

Nabarro在訪問中的言論，顯示世衛防疫建議出現改變，世衛公共衛生緊急事務執行主任Michael Ryan 7月曾指出，希望各國避免讓整個國家陷入全面封鎖，但在某些情況下，這可能是唯一選擇。

世衛秘書長譚德塞3月時曾提及封鎖期間，各國必須實施擴大衛生部門訓練，及加快檢測速度等措施，接著再考慮結束封鎖。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。