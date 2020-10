世衛專家警告不應以封鎖措施作為控制疫情主要方法

【KTSF 吳宇斌報導】

世界衛生組織權威專家警告,不應以封鎖措施作為控制新冠病毒疫情的主要方法,他聲稱封鎖措施恐加劇貧窮。

世衛新冠狀病毒特使David Nabarro在接受英國週刊The Spectator時表示,世衛不提倡以封鎖措施作為控制新冠病毒的主要方法,他指出,封鎖性防疫抗疫措施,對貧窮社群產生劇烈衝擊,導致他們易受貧困傷害,讓窮人更加窮,這個後果不能輕視。

Nabarro指稱,根據目前貧窮水平,明年世界貧窮會加劇,營養不良對兒童也會加倍,而依賴旅遊業的國家,尤其受到防疫限制措施衝擊。

Nabarro在訪問中的言論,顯示世衛防疫建議出現改變,世衛公共衛生緊急事務執行主任Michael Ryan 7月曾指出,希望各國避免讓整個國家陷入全面封鎖,但在某些情況下,這可能是唯一選擇。

世衛秘書長譚德塞3月時曾提及封鎖期間,各國必須實施擴大衛生部門訓練,及加快檢測速度等措施,接著再考慮結束封鎖。

