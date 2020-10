【有線新聞】

世衛總幹事譚德塞批評,透過感染新型肺炎產生免疫力應對疫情大流行並不道德,估計目前全球只有不足一成人口對新型肺炎有免疫力。

譚德塞表示:「群體免疫是透過疫苗注射、例如麻疹的群體免疫,要求約95%的人口進行疫苗接種,剩餘的5%將受到保護。麻疹不會在接種疫苗的人群中傳播,群體免疫是透過保護人群免受病毒威脅,並不是通過感染而產生免疫力。在公共衛生史上從未將群體免疫,作為應對疫情的策略,更不用說大流行了。這種策略從科學上及道德上而言都有問題。」

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。