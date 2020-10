美國染疫人數持續上升 每天平均增加近5萬新症

【KTSF 蔡璐陽報導】

一項新的研究預測,新冠病毒將會使國家耗資16萬億元。

全國每天平均增加49,000起新的確診病例,比上個月增長了41%,全國有31個州目前確診案例都在上升,當中超過12個州,一週平均值的單日新增確診案例數量是疫情爆發以來最高,而有7個州通報的一天新增個案,是疫情開始後最高。

醫院正在支撐著,尤其是一些鄉郊地區的醫院更表示擔憂。

George Morris醫生說:「我們有床位,也有人力,但是如果感染病毒人數增加,我們該怎麼辦?」

北達科他州的人均確診率領先於全國大部分地區,但是該州加護病床只有不到20張。

Bismarck-Burleigh公眾健康官員Renae Moch說:「人們工作的方式還是和新冠疫情發生之前一樣,這導致確診人數上升。」

前CDC主任Thomas Frieden醫生說:「每當我們忽視、弱化、低估病毒,我們都把自己置於險境。」

美國醫學協會發表的一項最新研究顯示,從今年3月到8月,因新冠病毒死亡的人數上升了20%,有證據表明,目前全國的死亡人數統計是低估了。

Frieden醫生說:「如果有病人同時患有新冠病毒和糖尿病,最後去世,那死亡原因其實是新冠病毒。」

根據一個最新的權威模型推測,到明年2月1號,會有將近40萬與新冠病毒有關的死亡案例,不過如果更多的人佩戴口罩,情況將會大幅度好轉。

費城兒童醫院Paul Offitt醫生說:「如果95%的美國人戴口罩,我們可以在接下來兩月避免8萬人死亡,這個數據很可觀,如果你看到這些人,你會想要挽救他們的生命,但是我們卻忽略這件事。」

新冠病毒對人們造成的影響越來越大,不僅是生命受到威脅,也給人們帶來了嚴重的精神壓力。

紐約大學的研究者們警示,將有第二波毀滅到來,這與精神健康和濫用藥物有關,並且其規模將壓垮本來就脆弱的精神醫療系統,特別是從事必要服務的工作者狀況,包括在前線的醫護人員。

