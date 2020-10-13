據報華府已批准對台灣出售三款先進軍備

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美國政府據報批准對台灣出售三款先進軍備，並知會國會，要求批准。中國外交部批評軍售嚴重干涉中國內政，會按形勢作出必要回應。

《路透社》引述消息人士報道，白宮推動對台灣出售三款先進軍備，其中由洛歇馬丁公司生產的高機動性多管火箭系統，射程達300公里，如果部署在台灣西岸，將會覆蓋大陸東部大片沿海地區。

而波音公司生產的魚叉增程空對地導彈，射程估計270公里，能掛載於台灣現役的F-16戰機，除了能執行遠距離對地和反艦攻擊任務，控制系統亦整合了武器數據鏈網絡，能改善台方目前偵搜能力不足的問題。

另一能掛載於F-16戰機的傳感器吊艙，則可實時把影像和資料從戰機傳送到地面。

報道指，美國國務院已同意批准交易，並知會參議院和眾議院的外交事務委員會，交易正待國會批准。

另外四款軍備，包括大型無人機、水雷、陸基魚叉反艦導彈等出售核准通知書，亦將於短期內送到國會審批。

國務院表示在獲國會正式知會前，不會作任何評論。

台灣表示未收到美方通知，又指受到的大陸軍事威脅越來越嚴重，感謝美方持續向台灣出售防衛武器。

在北京，中國外交部表示堅決反對，批評軍售嚴重損害中國主權和安全利益，敦促美方立即取消計劃，中方會根據形勢發展，作出正當必要回應。

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