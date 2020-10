據報華府已批准對台灣出售三款先進軍備

【有線新聞】

美國政府據報批准對台灣出售三款先進軍備,並知會國會,要求批准。中國外交部批評軍售嚴重干涉中國內政,會按形勢作出必要回應。

《路透社》引述消息人士報道,白宮推動對台灣出售三款先進軍備,其中由洛歇馬丁公司生產的高機動性多管火箭系統,射程達300公里,如果部署在台灣西岸,將會覆蓋大陸東部大片沿海地區。

而波音公司生產的魚叉增程空對地導彈,射程估計270公里,能掛載於台灣現役的F-16戰機,除了能執行遠距離對地和反艦攻擊任務,控制系統亦整合了武器數據鏈網絡,能改善台方目前偵搜能力不足的問題。

另一能掛載於F-16戰機的傳感器吊艙,則可實時把影像和資料從戰機傳送到地面。

報道指,美國國務院已同意批准交易,並知會參議院和眾議院的外交事務委員會,交易正待國會批准。

另外四款軍備,包括大型無人機、水雷、陸基魚叉反艦導彈等出售核准通知書,亦將於短期內送到國會審批。

國務院表示在獲國會正式知會前,不會作任何評論。

台灣表示未收到美方通知,又指受到的大陸軍事威脅越來越嚴重,感謝美方持續向台灣出售防衛武器。

在北京,中國外交部表示堅決反對,批評軍售嚴重損害中國主權和安全利益,敦促美方立即取消計劃,中方會根據形勢發展,作出正當必要回應。

