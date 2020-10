【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統與民主黨總統候選人拜登周一分別參加造勢活動,醫生表示,特朗普現時已經沒有傳染性。

特朗普周一前往佛羅里達州Orlando大都會地區造勢,他沒有戴口罩,特朗普啟程後,他的私人醫生Sean Conley發表備忘錄表示,特朗普已經連續幾天的檢測結果呈陰性。

Conley指出,特朗普對別人已經沒有傳染力,今次是特朗普在10月1日公佈自己染疫以來,首次外出造勢。

與此同時,拜登與彭斯就不約而同在俄亥俄州分別造勢,彭斯首先抵達佛州,出席幾場的造勢活動。

根據最新全國性民調顯示,拜登的支持度有54%,領先特朗普12個百分點。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。