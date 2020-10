特朗普造勢大會宣布痊癒 會親吻所有人

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統聲稱自己已經痊癒,正在恢復競選造勢,周一晚上舉行首次集會,他說會擁抱在造勢大會中的所有人。

特朗普在佛羅里達州Sanford的造勢大會上,宣佈自己身體健康,聲稱自己感覺「很強大」,而且他感覺良好,沒有傳染性,可以進入人群,「親吻男男女女所有人」。

特朗普說:「有一件事與我,美好的部分,我經歷了它,現在他們說我免疫了,我可以,我覺得,我感覺如此強大,我會走進那個觀眾,我會走進去,親吻群眾中的每一個人,我會親吻男人和美女,每個人,我給你一個大大的吻。」

他也提到曾說過,對這個瘟疫的治療,不會比疾病本身的問題更惡劣,他說尊重美國人對疫情的處理方式。

特朗普說:「你知道嗎?如果你對出去感覺不好,就留下來,放鬆,呆著,你知道風險組,你知道老年人,看,幸好我不是老人,我很年輕,狀態完美,對嗎?我狀態很好。」

他說大家對失去親友的人都有同情心,而他自己都有朋友不治去世,特朗普並聲稱,選民如果投票給他,美國的繁榮便節節高升,會恢復正常生活,而佛州的旅遊與醫療行業也會達到歷史新高。

當然他也抨擊對手拜登,指拜登會結束經濟復原。

