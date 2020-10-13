特朗普造勢大會宣布痊癒 會親吻所有人

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統聲稱自己已經痊癒，正在恢復競選造勢，周一晚上舉行首次集會，他說會擁抱在造勢大會中的所有人。

特朗普在佛羅里達州Sanford的造勢大會上，宣佈自己身體健康，聲稱自己感覺「很強大」，而且他感覺良好，沒有傳染性，可以進入人群，「親吻男男女女所有人」。

特朗普說：「有一件事與我，美好的部分，我經歷了它，現在他們說我免疫了，我可以，我覺得，我感覺如此強大，我會走進那個觀眾，我會走進去，親吻群眾中的每一個人，我會親吻男人和美女，每個人，我給你一個大大的吻。」

他也提到曾說過，對這個瘟疫的治療，不會比疾病本身的問題更惡劣，他說尊重美國人對疫情的處理方式。

特朗普說：「你知道嗎？如果你對出去感覺不好，就留下來，放鬆，呆著，你知道風險組，你知道老年人，看，幸好我不是老人，我很年輕，狀態完美，對嗎？我狀態很好。」

他說大家對失去親友的人都有同情心，而他自己都有朋友不治去世，特朗普並聲稱，選民如果投票給他，美國的繁榮便節節高升，會恢復正常生活，而佛州的旅遊與醫療行業也會達到歷史新高。

當然他也抨擊對手拜登，指拜登會結束經濟復原。

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