周一凌晨兩點多,聖荷西Story路夾King路發生槍擊案,一人死亡。

警方在凌晨兩點零三分接報,在King夾Story路發生槍擊案,警方抵達時,一名男子躺在車內,身上中彈,送醫後重傷不治。

目前沒有嫌犯資料及行蹤,這是聖荷西今年第33起兇殺案,直到中午,警方仍大範圍封鎖現場,由於就在680號公路附近,造成嚴重塞車。

