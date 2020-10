【KTSF】

位於南灣聖荷西小西貢的Grand Century Plaza停車場,周日有一輛休閒車失控撞進王朝海鮮酒家的戶外食堂,造成8人受傷,聖荷西警方周二表示,其中一名女傷者傷重不治。

聖荷西警方表示,該名女傷者是於周一在醫院不治,法醫尚未公布其身分。

這宗車禍事故共造成3女5男受傷,周一死亡的女傷者是其中一人,在周日事故發生後,王朝海鮮酒家周一沒有營業。

而據KPIX本地5號台報導,雖然Santa Clara縣容許餐廳在疫情期間戶外營業,但聖荷西市府表示,王朝海鮮酒家並沒有申請戶外用餐的牌照,而在疫情下,市府通常會自動批出這類牌照。

