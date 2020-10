【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)動物園上星期收留了一隻在北加州Shasta縣Zogg山火中嚴重燒傷的雄性小山獅,而在周日,他們再接收多兩隻同樣是在Zogg山火中獲救的雌性小山獅。

從動物園發放的片段可以看到,動物園的獸醫替兩隻雌性小山獅做檢查同清潔。

動物園表示,兩隻小山獅看來健康良好,至於動物園上星期所接收的雄性小山獅,送來的時候嚴重燒傷,動物園正與加大Davis分校的獸醫教學醫院一起治療他的傷勢,並對他會康復表示審慎樂觀,不過目前情況也有改善。

動物園表示,野外的小山獅,兩歲前都會跟著母親生活,學習怎樣在野外生活,但由於他們都是孤兒,所以將不能夠在野外生活,預計之後會被送到另一所動物園在那裡終老。

