Milpitas警方追緝槍擊案白人嫌犯

東灣Milpitas警方周一表示,涉嫌在上周六深夜開槍殺人的嫌犯仍在逃。

嫌犯名叫Kevin Gitmed,35歲,是Gilroy居民,他涉嫌在Milpitas Ranch街開槍殺害一名40歲的聖荷西女性,受害人在醫院經搶救無效後死亡。

目前警方還沒有公佈受害人姓名,只表示受害人與Gitmed相互認識。

這起案件事出有因,Gitmed是一名白人男子,身高6尺1寸,體重250磅,金髮,棕色瞳孔,他的手上、胳膊、胸口都有紋身。

警方提醒民眾,Gitmed持有武器非常危險,如果有看到他請立刻撥打911,當局已經對他發起逮捕令,知情人士可以撥打Milpitas警局電話(408)586-2400。

