【KTSF】

科技巨頭微軟公司表示,他們阻止了一起有可能影響總統選舉的大型黑客行動。

該公司周一宣布,他們停運了TrickBot後台服務器,這是一個大型的惡意軟件網絡,犯罪分子用它來啟動其它的一些網絡攻擊,當中包括一些強效的勒索軟件。

微軟說,他們獲得聯邦法庭命令,解除與這個TrickBot服務器相關聯的多個IP地址,他們和全球的電信供應商合作粉碎了這個網絡。

但是微軟也表示,這種網絡攻擊可能會再次發生。

微軟指他們對於此次事件的處理反映出一種新的合法粉碎黑客方式,或許在以後可以幫助當局對付類似的網絡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。