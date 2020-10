摩根大通, Citigroup公布業績 符合市場預期

【KTSF 張麗月報導】

美國多間大銀行本星期陸續公佈業績,摩根大通(JPMorgan Chase)和Citigroup這兩大銀行周二率先公佈盈利報告都符合市場預期,但疫情未完全消失,令銀行的業務前景不明朗。

摩根大通每股盈利2.92元,收益有接近300億元,其中股票交易收益飆升超過三成,達到20億元,又說國會推出刺激經濟紓困方案,有助於經濟復甦。

不過府會之間的談判仍然有很大分歧,加上疫情持續,這些因素令經濟前景不穩定,銀行業要預留數以十億元計儲備來應對因疫情而出現的借貸壞帳,摩根大通因此撥出超過6億元儲備來應付可能出現的壞帳,同時表示,暫時未知紓困救助是否可以解決到借貸壞帳的問題。

至於Citigroup的每股盈利是1.4元,總收益有173億元,股票交易收益下跌15%,投資銀行業務有增長,但消費銀行收益就下跌超過一成。

Citigroup自2008年金融海嘯以來已經不斷縮減開支,改為專注有錢客戶和跨國的銀行業務。

其他大銀行包括Wells Fargo、Bank of America和Goldman Sachs也會在本星期稍後公佈業績。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。