搵屋住：奧克蘭全新可負擔長者公寓開放申請

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣奧克蘭(屋崙)有全新長者公寓即將落成,目前已經開放申請。

這棟全新的長者公寓大樓,位於奧克蘭靠近海灣邊的Brooklyn Basin,在Embarcadero旁邊的8th Avenue 285號,大樓內有洗衣房、停車場、電梯等設施,並且有長者服務和為長者而設的活動。

大樓一共有109個單位推出,有一房和兩房單位,分別適合1至3人和2至5人家庭,其中有82個單位預留給奧克蘭市住房管理局發放的Section 8 第八段房屋補助券的持有人,大樓將會在明年1月正式開放入住。

申請人家庭成員必須年滿62歲,收入不得超過奧克蘭收入中位數的60%,即單身長者年收入不得超過54,840元,兩人家庭則是62,640元,房租將根據申請家庭收入佔地區中位數的百分比分成四個等級,一房單位$734元至1,468元不等,兩房單位從881元至1,762元不等。

公寓現時已經開放申請,而截止日期是11月2日下午5點,由於新型肺炎疫情持續,租賃辦公室強烈建議民眾上網申請。

申請的網址和詳情,請點擊:

申請資格:https://www.midpen-housing.org/leaseup/VistaEstero/Vista_Estero_Resident_Selection_Criteria.PDF

申請資料:https://www.midpen-housing.org/leaseup/VistaEstero/VistaEsteroMarketingFlyer.PDF

網上申請表:https://www.midpen-housing.org/find-housing/vista-estero-pre-application/

