搵屋住：奧克蘭全新可負擔長者公寓開放申請

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣奧克蘭（屋崙）有全新長者公寓即將落成，目前已經開放申請。

這棟全新的長者公寓大樓，位於奧克蘭靠近海灣邊的Brooklyn Basin，在Embarcadero旁邊的8th Avenue 285號，大樓內有洗衣房、停車場、電梯等設施，並且有長者服務和為長者而設的活動。

大樓一共有109個單位推出，有一房和兩房單位，分別適合1至3人和2至5人家庭，其中有82個單位預留給奧克蘭市住房管理局發放的Section 8 第八段房屋補助券的持有人，大樓將會在明年1月正式開放入住。

申請人家庭成員必須年滿62歲，收入不得超過奧克蘭收入中位數的60%，即單身長者年收入不得超過54,840元，兩人家庭則是62,640元，房租將根據申請家庭收入佔地區中位數的百分比分成四個等級，一房單位$734元至1,468元不等，兩房單位從881元至1,762元不等。

公寓現時已經開放申請，而截止日期是11月2日下午5點，由於新型肺炎疫情持續，租賃辦公室強烈建議民眾上網申請。

申請的網址和詳情，請點擊：

申請資格：https://www.midpen-housing.org/leaseup/VistaEstero/Vista_Estero_Resident_Selection_Criteria.PDF

申請資料：https://www.midpen-housing.org/leaseup/VistaEstero/VistaEsteroMarketingFlyer.PDF

網上申請表：https://www.midpen-housing.org/find-housing/vista-estero-pre-application/

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