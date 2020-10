【KTSF】

中半島半月灣舉行一年一度的大南瓜比賽受疫情影響,今年的比賽不准公眾到現場觀看比賽,改為在社交媒體直播過程,今年最重的大南瓜有多重呢?

今年最重的南瓜名叫Tiger King,老虎王,重量達2,350磅,屬於農夫Travis Gienger,他從明尼蘇達州開了35小時的車,帶他的心血傑作來到灣區參賽,他也是第一次參加半月灣舉辦的南瓜比賽。

南瓜冠軍的獎金以每磅7元計算,即是今年的冠軍總共得到16,450元獎金。

這個大南瓜是半月灣南瓜比賽有史以來第二最重的南瓜,而全世界最重的南瓜重2,624磅,2016年在德國創下世界紀錄。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。