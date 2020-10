【KTSF 江良慧報導】

還有三個星期就是大選,聯邦調查局(FBI)向選民發出警告,小心提防一些專門針對選民的網上騙徒和外國組織。

FBI以及網絡安全和基建安全局發出警告,有假的網域名稱或者電郵網域對選民構成風險,當局說騙徒利用假的網址和電郵地址,假扮成真的選舉資源,令選民很容易受騙,並提供了自己的個人資料,或者令自己的電腦被病毒感染。

要避免成為受害人,FBI建議最好是小心檢查網址、網站和電郵地址的串字,很多時候騙徒會使用.com,而並非.gov,又或者會串錯字,在一些可靠的資源找資料,確保自己電腦的防毒軟件是最近的更新版本。

移除一些不需要的apps程式,使用更安全的雙重認證,不要開啟不認識的人的電郵或者附件,和千萬不要隨便透過電郵提供自己的個人資料。

