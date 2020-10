【KTSF 蔡璐陽報導】

國會民主黨人周一呼籲選民終止對Amy Coney Barrett的大法官提名。

民主黨聯邦參議員Richard Blumenthal說:「美國人,你有權阻止這個提名,如果你讓它盡可能有力地,告訴你的參議員,此事對你的意義。」

有民主黨參議員指出,這次的提名確認攸關奧巴馬的可負擔健保的存亡,也攸關捍衛婦女墮胎權等問題,參議院司法委員會剛結束了首日對Barrett的提名確認聽證會,聽證為期4天。

保守派的Barrett一旦獲得參議院確認提名,將會令最高法院明顯向右傾斜,從5-4贊成保守派變為到6-3。

