林鄭月娥稱不介意深圳GDP超越香港

香港行政長官林鄭月娥正在深圳準備出席明日的特區成立40周年慶祝大會,她接受深圳衛視訪問時指,不介意深圳的本地生產總值超越香港,她又指讓居住內地的登記選民投票是社會的訴求。

與香港一河之隔的深圳發展40年,國務院公布深圳改革實施方案,除了發展創科亦想擴大金融業。

特首林鄭月娥接受深圳衛視訪問,被問到深圳會否取代香港。

林鄭月娥說:「我不是很介意別人說深圳的本地生產總值已經超越香港,畢竟深圳人口土地各方面比我們豐富些。未來的發展我真的希望中央會繼續給予深圳特區一些先行先試、突破性、創新的政策,有些香港與內地其他省市未能做到的事情,可否先與深圳結合去做呢?」

林鄭月娥說,香港的優勢是資金可自由進出、與國際接軌的法律制度,深圳就有創科能力及先進製造業,有信心兩地合作可以成為國際創科中心。

她說:「我們未必有直接競爭,但去到某些特定工作,會不會企業間有競爭,專業人士間有競爭是無可避免甚至是健康。」

她強調融合是大勢所趨,很多港人在內地居住或者讀書,選舉時「近在咫尺」但就不能回來投票,她指讓這些登記選民投票是社會的訴求,應該實際探討。

