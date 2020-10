南加多縣發現非官方選票投遞箱 屬共和黨所有

【KTSF 江良慧報導】

加州州務卿表示,在Fresno、洛杉磯和橙縣幾個縣的一些政黨辦事處、競選總部和教堂,發現未經批准的選票投遞箱,當局說這些安排屬於非法,已經就此展開刑事調查,加州共和黨人承認投遞箱屬於他們,並為這種做法辯護。

Freedom’s Way浸信會教堂的牧師,在教堂前放置了一個寫上官方字样的選票投遞箱,不過負責監管選舉的洛杉磯縣登記註冊處就說不是,說該投遞箱並不是官方的。

他們發表聲明,提及這個Canyon Country教堂的投遞箱並不符合正式選票投遞箱的規定,又表示已經嘗試接觸教堂的牧師,也正與律師商討,發出停止並終止信件,並已經就此向州務卿辦公室舉報。

而地區民主黨和共和黨也就此互相指責,洛杉磯縣民主黨發表聲明,說洛杉磯共和黨、加州共和黨和他們的支持者,跟隨這個總統的領導,使用不顧一切的手段,在洛杉磯一些特定地點創造假的選票投遞箱。

但共和黨就反擊,說這是民主黨人起草的法律,他們制定規則、佈置棋盤,如果共和黨人勝過他們,那是民主黨的問題,而不是共和黨的。

根據法例,如果未能開車或步行到一個正式的投遞點,或者去了外地,選民是可以合法把已經填寫和簽署及封口的選票,交給任何你信賴的人,再送交一個投遞箱或投票站。

Claremont McKenna學院政治系教授Jack Pitney說:「官方一詞意味他們得到某種政府批准或活動,這可能會引起選舉當局的一些問題。」

所以教堂外的投遞箱可能是合法的,不過標誌是官方就不合法。

另外,在Santa Clarita另一間浸信會教堂外也有一個投遞箱,不過就沒有標明是官方字眼。

