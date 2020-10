蘋果推出4款iPhone 12新手機 售價699元起

【KTSF 歐志洲報導】

蘋果公司周二宣布推出4款iPhone 12系列新手機,這些手機將可以使用5G技術。

蘋果公司在網上發布會公開4款新的iPhone智能手機,分別是iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max,和比較小的iPhone 12 Mini。

iPhone 12比iPhone 11更輕更薄更小,而iPhone 12和12 Mini裝有兩個攝像機,iPhone 12 Pro和Pro Max款手機則有第三個遠攝鏡頭。

iPhone 12 Pro Max將是蘋果最大的手機,6.7吋。

新的4款iPhone 12都有5G技術裝備,能夠和新一代高速無線通訊系統接軌。

價錢方面,最便宜的iPhone 12 Mini,價位是699元,而最貴的iPhone 12 Pro Max則在1,099元以上。

蘋果公司將於10月23號推出iPhone 12和12 Pro,Mini和Pro Max將於11月13號推出。

