參議院司法委員會展開大法官提名人確認聽證

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Amy Barrett,周一開始一連四天出席國會參議院司法委員會對她的提名確認聽證,共和黨人希望趕快在11月大選前,能夠通過她的提名確認。

在第一天的確認聽證中,並沒有議員的提問,只是參議院司法委員會22名成員的開場講話,兩黨參議員大部份時間都就Amy Barrett的意識形態、價值觀,以及是否稱職的問題互相指責和爭論。

司法委員會主席共和黨籍的Lindsey Graham表示,共和黨控制的參議院,肯定會表決通過Barrett的提名。

Barrett說:「如果獲得確認,將會是終身的榮幸,與首席大法官和7位大法官同僚服務國家。」

這項備受爭議的提名聽證,僅在大選前不足一個月,以及在疫情期間舉行,民主黨人曾經要求提名聽證應該等到大選過後,由新一任總統提名,但不成功,民主黨人指Barrett的提名是共和黨人試圖推翻奧巴馬健保。

伊利諾伊州民主黨聯邦參議員Dick Durbin說:「特朗普希望最高法院,這提名人與他一起廢除可負擔健保法。」

共和黨人就讚揚Barrett完全符合資格做大法官。

德克薩斯州共和黨聯邦參議員Ted Cruz說:「法官Barrett有無懈可擊履歷,有司法氣質和忠於法律。」

共和黨人也維護身為天主教徒的Barrett,因為有民主黨人堅持她的宗教信仰,不應該左右法院的判決。

周二和周三,參議員就會對Barrett展開兩輪的質詢,外邊的證人也會作證,支持或反對她的提名。

48歲的Barrett是聯邦第7上訴庭法官兼法律教授,她屬於保守派的天主教徒,一向主張信仰與秩序,特朗普總統提名她接替已故大法官Ruth Ginsburg留下的空缺。

