參議院司法委員會展開大法官提名人確認聽證

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院大法官提名人Amy Barrett，周一開始一連四天出席國會參議院司法委員會對她的提名確認聽證，共和黨人希望趕快在11月大選前，能夠通過她的提名確認。

在第一天的確認聽證中，並沒有議員的提問，只是參議院司法委員會22名成員的開場講話，兩黨參議員大部份時間都就Amy Barrett的意識形態、價值觀，以及是否稱職的問題互相指責和爭論。

司法委員會主席共和黨籍的Lindsey Graham表示，共和黨控制的參議院，肯定會表決通過Barrett的提名。

Barrett說：「如果獲得確認，將會是終身的榮幸，與首席大法官和7位大法官同僚服務國家。」

這項備受爭議的提名聽證，僅在大選前不足一個月，以及在疫情期間舉行，民主黨人曾經要求提名聽證應該等到大選過後，由新一任總統提名，但不成功，民主黨人指Barrett的提名是共和黨人試圖推翻奧巴馬健保。

伊利諾伊州民主黨聯邦參議員Dick Durbin說：「特朗普希望最高法院，這提名人與他一起廢除可負擔健保法。」

共和黨人就讚揚Barrett完全符合資格做大法官。

德克薩斯州共和黨聯邦參議員Ted Cruz說：「法官Barrett有無懈可擊履歷，有司法氣質和忠於法律。」

共和黨人也維護身為天主教徒的Barrett，因為有民主黨人堅持她的宗教信仰，不應該左右法院的判決。

周二和周三，參議員就會對Barrett展開兩輪的質詢，外邊的證人也會作證，支持或反對她的提名。

48歲的Barrett是聯邦第7上訴庭法官兼法律教授，她屬於保守派的天主教徒，一向主張信仰與秩序，特朗普總統提名她接替已故大法官Ruth Ginsburg留下的空缺。

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