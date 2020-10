【KTSF】

網購龍頭Amazon周二推出一連兩天每年一度Prime會員日的促銷活動,而大型零售連鎖店Walmart和Target面對競爭,本周也在網路推出促銷活動。

今年因為疫情,Amazon的Prime會員日促銷活動也由一天變為兩天,即10月13和14號兩天。

至於非Amazon Prime會員,今年也可以參與Walmart和Target的網路購物促銷活動,而且WalMart的促銷已經開始,一直到本周四,減價產品包括廚房烹飪用品,以及孩童玩具等。

Target的促銷跟Amazon一樣,也是周二和周三兩天,減價產品包括家居電子產品及玩具等。

