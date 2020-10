Alameda, Santa Clara縣疫情放寬至橙色級別

【KTSF 郭柟報導】

加州衛生部長宣佈,灣區的Alameda縣和Santa Clara縣獲批准由紅色級別放寬至橙色級別,另外又對民眾聚會追加一些衛生指引。

加州衛生部長Mark Ghaly對於民眾舉行小型聚會追加新的衛生指引,除了之前提過叫人戴口罩,和保持社交距離之外,Ghlay又呼籲民眾盡量不要和超過3個住戶的人群聚,限時聚會兩小時,一定要在戶外進行,又重申發出這個指引不代表鼓勵大家聚會。

Ghaly說:「發出指引不代表叫大家去做群聚,也不代表鼓勵你去聚會,我們只是想在節日來臨時,提供指引減低感染風險,確保大家保護自己、家人和社區。」

另外,他周二又勸籲大家在Halloween萬聖節前夕不要進行多人派對,或向鄰居討糖的Trick or Treat活動,建議大家今年改以其他較安全方式慶祝,例如佈置家居,同朋友透過網上舉行裝扮大賽或刻南瓜比賽等。

加州周二多2,378宗,7日平均每日新增3,421宗,兩星期平均確診率是2.6%。

