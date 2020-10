全球三日內急增逾百萬宗新型肺炎個案

【有線新聞】

全球新型肺炎確診個案,三日內急增逾100萬宗,增速再破紀錄,歐洲多國單日病例創新高,英國據報周一再次收緊防疫措施。

全球上周三起連續三天,每日多逾35萬人確診新型肺炎;只消三天,增加逾100萬宗個案,增速是疫情爆發以來最高。

重災區之一,是近日疫情反彈的歐洲。法國周六多逾26,000人確診,連續兩天創新高;俄羅斯、葡萄牙、荷蘭同日錄得最大單日增幅,波蘭新症更連續五日破紀錄。

英國仍是歐洲死亡個案最多國家,報道稱首相約翰遜計劃周一收緊防疫措施,實施分級制度。列入第三級、最高警戒級別地區,地方官員可禁止非必要跨區出行、只可與同住家人聚會、關閉酒吧及娛樂場所等,食肆晚上10時後不准營業。

美國疫情同樣不樂觀,上周五新症回升至近兩個月來最多。印第安納、密蘇里等九個州分,錄得破紀錄增幅,全國累計逾770萬人確診,冠絕全球。

不過,數據趨勢顯示,印度可能「後來居上」。當地過去七天增加逾50萬宗病例,較美國多約17萬宗,有機會超越美國,成為全球最多人確診的國家。

