南灣聖荷西警方表示,一名婦人周日傍晚停車時,因為把油門誤當剎車制,導致汽車失控撞上一輛外賣餐車,並撞死一名男子。

事發於傍晚6時09分,地點在Story路1690號的停車場,婦人因為錯踏油門,導致汽車衝向外賣餐車和一名男子,男子被撞後送院治療,延至周一凌晨2時不治。

肇事婦人在車禍中沒有受傷,她有留在現場協助警方調查,本案是聖荷西市今年第38宗致命車禍。

同日,聖荷西市也發生另一宗司機錯踏油門釀成的車禍事故,事發於東聖荷西Story路夾McLaughlin大街的Grand Century廣場,一名69歲男司機突然駕車衝向戶外進餐區,造成8人受傷,司機本人也受傷,全部要送院治療。

