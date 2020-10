【KTSF】

灣區受高氣壓影響,本星期會越來越熱,國家氣象局發出火災預警。

火災預警星期三清晨5點起生效,直到星期五早上11點為止,範圍包括北灣、東灣,以及Santa Cruz山區。

氣象局預測,灣區會吹北風至東北風,疾風風速達到30至40英里,山峰地區最高風速可能高達50英里,除了大風之外,灣區星期三開始會炎熱,星期四,五最熱,北灣和內陸地區日間最高氣溫達華氏90多度,加上天氣乾燥,增加發生山火的危險。

太平洋煤電公司(PG&E)表示,有可能在部分高風險地區實施安全斷電措施,預防山火。

