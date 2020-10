美國郵政局提出明年加價 加幅輕微

【KTSF 馮政浩報導】

美國郵政局(US Postal Service)提出明年稍稍加價,假如獲得批准,大部份的郵遞會平均加1.5%到1.8%,但國內頭等郵件55仙基本郵費就維持不變。

美國郵政局向郵務監察委員會建議,由明年1月24號起部份郵遞加價。

不過國內頭等郵件的基本收費就維持在55仙不變,但如果信件超過基本重量,每加一安士就由原來的額外15仙加到20仙。

至於使用郵費蓋印機的信件就略加1仙,由50仙變成51仙。

國內的明信片也會加1仙,建議新郵費是36仙。

整體計算,頭等郵遞平均加1.8%,而其它類別加幅約為1.5%。

郵政局認為改變價格會令到他們保持競爭力,而且可以提供收入。

郵局批評,國會限制郵費加幅不能超越通脹比率,很難維持郵政服務,再加上新冠肺炎疫情引起的經濟衰退,加速減少市場主導的郵件數量,將他們的財政狀況加劇惡化。

郵務監察委員會將會審核加幅作出是否批准加價的決定。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。