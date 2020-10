特朗普出院後出席首場公開活動會支持者

【有線新聞】

特朗普總統出院後出席首場公開活動,稱感覺極佳。白宮醫生表示,特朗普已沒傳染風險,但沒明確指出他的最新檢測是否呈陰性。特朗普已預定周一起,一連三天走訪3個州分拉票。

特朗普確診後首場公開活動,在白宮南草坪見支持者,走出露台不久便脫下口罩。他稱︰「首先,我感覺極佳。」

特朗普現身講話只有18分鐘,時間比以往長達個多小時的集會短。

傳媒拍攝到他手背貼了膠布,他再次聲稱疫苗很快面世,病毒正消失。特朗普強調︰「我想你們知道,我國將打敗可怕的中國病毒。病毒將消失、正在消失,疫苗幫得上忙,療法亦大有幫助。」

參加這次集會的主要是非裔和拉丁裔支持者,均要戴口罩、入場前量體溫和申報健康。但他們站得很近,未有保持足夠社交距離。

發病至今10天,白宮就特朗普病情被指欠缺公開透明,集會前都沒公布。特朗普的最新檢測結果,至結束後數小時,才公開白宮醫生的備忘,稱周六早上的病毒檢測顯示特朗普已沒有傳染風險,符合解除隔離條件,又指他過去24小時沒發燒、所有病徵改善、病毒量下降,但沒寫明特朗普的檢測是否呈陰性。

特朗普急不及待恢復競選活動,稱會舉行很大型的集會,已安排好周一至周三連續走訪佛羅里達、賓夕法尼亞及艾奧瓦州拉票。

