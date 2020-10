台灣慶祝雙十節 蔡英文稱堅守不畏戰、不求戰原則

【有線新聞】

台灣慶祝雙十節,蔡英文總統致詞,提到台灣面對新型肺炎疫情及台海形勢等各種變局,有能力克服挑戰。又說只要大陸有心改善兩岸關係,願意在對等尊嚴原則下共同促成對話。

在台北總統府前的凱達格蘭大道,國防部聯合儀仗隊揭開慶典序幕。今年雙十節主題是「民主台灣、自信前行」。

蔡英文總統在講話表示,面對新型肺炎疫情,今年對台灣以至全世界來說都是驚濤駭浪的一年。她感謝防疫英雄的付出和人民團結配合,認為疫情讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的特質和能耐。

蔡英文表示:「台灣在國際上的面貌越來越清晰,比過去任何時期都更加亮眼。我們證明了國家在逆境中的生存能力。」

蔡英文說未來要部署疫情後的經濟發展,這方面有賴區域和平穩定。面對近期解放軍侵擾,台海形勢緊張。但台灣堅守不畏戰、不求戰原則,會密切注視印太地區形勢變化,強調維持兩岸關係是雙方的責任。

蔡英文表示:「對岸領導人最近在對聯合國視訊演說中公開表示,中國永遠不稱霸,不擴張,不謀求勢力範圍。在區域國家乃至於全世界都在擔憂中國擴張霸權的此刻,我們希望這是一個真正改變的開始。只要北京當局有心化解對立、改善兩岸關係,在符合對等尊嚴的原則下,我們願意共同促成有意義的對話。」

雙十慶典上,內政部空勤總隊的黑鷹直升機首次在總統府限制空域上低飛,特勤人員空降示範反脅持演練。慶典尾聲,空軍雷虎小組駕駛近年完成升級的F-16V戰機,飛越總統府上空,噴出紅、藍、白三色彩煙。

除了前總統、各黨立委等嘉賓,今年慶典首次開放給民眾現場觀禮,抽籤選出500人參加。全部來賓都獲發「防疫禮盒」紀念品。

