疫情下更多人遷出舊金山 房地產交易更頻繁

有消息說,受到疫情肆虐,最近多了人搬出舊金山,同時有數據指出,多了人在舊金山買樓。

在舊金山Duboce公園附近房屋居住在了60幾年的Joe Imbriani表示,最近見到好多鄰居搬走。

有兩年前置業的屋主認為是由於疫情關係,舊金山好多商業關閉,所以多了人搬走。

有地產經紀表示,現時舊金山有超過2,000間獨立屋和Condo公寓單位放售,比起疫情之前只有700幾間。

在今年7月至9月期間,獨立屋簽約買賣數目達到771間,比去年同期升了近44.7%,最後賣出的數目就有657間,比去年升了近三成。

Condo公寓單位出售的數目比獨立屋多,簽約買賣數目就有886間,比去年升了近35%,最後賣出數目有804間,比去年同期升了25.2%。

不過並無數據指出舊金山的房屋空置率有上升,所以目前未能斷定疫情對房地產市場實際的衝擊。

