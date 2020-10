【KTSF】

南灣聖荷西市新世紀廣場(Grand Century Plaza)的停車場周日發生車禍意外,一輛SUV汽車撞入停車場的戶外用餐區,連司機共造成9人受傷,其中兩人有性命危險。

事發於東聖荷西Story路夾McLaughlin大街的新世紀廣場,駕駛2000年豐田4-Runner的一名69歲男司機,突然駕車衝向戶外進餐區,造成3女5男受傷,傷勢由輕微至嚴重不等,當中兩人有性命危險,肇事司機也受傷,全部要送院治療。

本台觀眾事發時剛巧在現場,拍下車禍後的現場狀況,新世紀廣場是很多華人光顧的購物商場,其中一個商戶是王朝海鮮酒家。

