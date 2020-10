史丹佛大學兩名美國學者奪諾貝爾經濟學獎

【KTSF 張麗月報導】

史丹佛大學的美國學者米格龍(Paul R.Milgrom)和威爾遜(Robert Wilson),因為「改善拍賣理論和新拍賣形式的創新」,而獲得本年度的諾貝爾經濟獎。

諾貝爾獎評委會指出,米格龍和威爾遜「改善」拍賣理論,並發明了拍賣的「新形式」,主持人在宣佈頒獎決定時,象徵式落槌,以強調拍賣活動對無所不包經濟生活有多重要。

評委會指出,全世界的賣方、買方、納稅人都因這兩名經濟學家的研究成果獲益,「拍賣無所不在,涉及大家的日常生活 」,不止是要取得最多的利潤,也要令社會大眾獲得合理價格的服務。

諾貝爾獎評委Ingrid Werner說:「因此,當想到一個拍賣,我們通常會想到一個農場拍賣,或一個簡單的藝術拍賣,有人站在前面(落槌手勢),這是我們心目中的拍賣,但它包羅萬有,廣泛應用於社會,從確定諸如電價,即取暖費、到確定購買服務的價格,以清除地方的垃圾等都有。」

簡單來說,評委會指出,威爾遜的研究展示有理性的投標人,為何會傾向於將標定得低於他們自己所認定的價值。

得獎人之一的威爾遜教授表示,他本人可能從來沒有積極參與過一次拍賣,但像大家一樣有機會間接碰到許多拍賣,比如在eBay購買滑雪靴,他認為這個就是一次拍賣,而eBay就是兩位教授協助作出改變的主要業務之一。

威爾遜說:「在eBay中,可用很多策略來破壞某些方面的拍賣功能,因此,我們不得不設計規則,在當時限制這種活動,因此我們稱它們為「活動規則」,這是一種手段,迫使投標人揭露其對欲購物件的興趣,因此,如果他們要推高價格,他們必須以投標來揭露,每次積極投標都必須如此做,這正是透過米格龍的工作所發生的,這是一個機會,何處有問題,便用創意工作解決它。」

換言之,兩位史丹福大學教授的研究工作就是要令到棘手的拍賣活動能順利進行。

米格龍說:「現代拍賣理論主要是關於資源分配,複雜的資源分配,其中有許多事情互為關聯,你試圖設計一個市場過程,讓人們買賣,但所有相關的交易都考慮到。」

米格龍指出,美國應關注如何有效提供服務,容許政府以合理價格取得在廣泛領域中的高品質服務,而他們所做的就是設計一套程序,令事情能夠順利做成。

