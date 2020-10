港大發現抗潰瘍藥可治新型肺炎 效用與瑞德西韋相若

【有線新聞】

香港大學研究發現臨床用作抗潰瘍的藥物可有效治療新型肺炎,港大用倉鼠做實驗,發現與用瑞德西韋治療效果相若,希望在下一波疫情有合適病人做臨床測試。

現時香港有10多個危殆或嚴重病人,醫管局以往用瑞德西韋治療重症患者。

港大研究團隊找到另一隻較便宜、治療效果相若的藥,藥物本身用來醫潰瘍。團隊指新型冠狀病毒其中一個主要蛋白含有鋅離子,而金屬抗菌藥物有效令鋅離子脫離,換句話說可以令病毒失去活性,同時抑制複製。

港大將倉鼠分三組做實驗,發現無用藥的一組,兩天內上下呼吸道病毒載量,比用抗潰瘍藥物或瑞德西韋的多10至100倍,抗潰瘍藥物能減低炎症。

醫生希望日後能配合干擾素、雞尾酒療法等一起使用。

港大微生物學系臨床助理教授陳福和說:「醫治急性病毒感染很多時候要幾種不同藥,靶點針對不同病毒部分,希望一起用有協同效應,令效果更明顯。」

不過由於這是口服藥,如病毒擴散全身,效果未必明顯。團隊希望下一波疫情來到時,有適合病人做到臨床測試,又提醒藥物有副作用,市民不要自行購買服用。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。