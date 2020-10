【KTSF】

中半島一名婦人在San Mateo市一間治療中心接受按摩期間報稱遭到性侵犯,懷疑涉案的一名27歲男子被捕。

疑犯Roy Alberto Melgar居住在Palo Alto市,他被指上周三晚8時前,性侵犯一名婦人。

一名男子報警稱,他妻子在Ash街2504號的Spine and Therapy Center被性侵犯,受害婦人年約40餘歲。

警員到場後將Melgar拘捕,目前拘押在Santa Clara縣監獄。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。