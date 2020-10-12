舊金山Lowell高中明年收生準則可能有變

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一直主要靠評估學生學業成績去收生的舊金山傳統名校Lowell高中，明年收生的準則可能有變，不再根據學生的成績而定，而是從申請入學的學生中，隨機抽出獲錄取的學生。

根據這種收生準則，所有報讀了Lowell的高中新生，就像進入了抽獎系統，不論成績如何，獲錄取的機會都是均等。

舊金山聯合校區的官員透露，建議改用這種做法，完全是受到疫情的影響，過去的學期，根本無法有效評估學生的成績，因為學區只單純以合格或不合格去區分學生，並沒有分數高低之分。

初步計劃是這個隨機的系統只會在2021至2022年採用，不過最終仍要視乎疫情明年會否受控。

有家長表示，若方案最終通過會感到很失望，因為她8年級的兒子一直用功讀書，為入讀Lowell做準備，但無奈的是，這看似是疫情期間唯一的辦法。

Lowell高中的校長表示，校方在入學準則上其實是沒有決定權，決定權在學區委員身上，不過她相信，報讀Lowell高中的學生大多是用功，不論收生準則如何，成績都會有好表現。

校區將於10月13日舉行社區會議討論這個方案，預計會有大批家長到場發表意見，最終校區委員將於10月20日進行表決。

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