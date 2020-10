舊金山Lowell高中明年收生準則可能有變

【KTSF】

一直主要靠評估學生學業成績去收生的舊金山傳統名校Lowell高中,明年收生的準則可能有變,不再根據學生的成績而定,而是從申請入學的學生中,隨機抽出獲錄取的學生。

根據這種收生準則,所有報讀了Lowell的高中新生,就像進入了抽獎系統,不論成績如何,獲錄取的機會都是均等。

舊金山聯合校區的官員透露,建議改用這種做法,完全是受到疫情的影響,過去的學期,根本無法有效評估學生的成績,因為學區只單純以合格或不合格去區分學生,並沒有分數高低之分。

初步計劃是這個隨機的系統只會在2021至2022年採用,不過最終仍要視乎疫情明年會否受控。

有家長表示,若方案最終通過會感到很失望,因為她8年級的兒子一直用功讀書,為入讀Lowell做準備,但無奈的是,這看似是疫情期間唯一的辦法。

Lowell高中的校長表示,校方在入學準則上其實是沒有決定權,決定權在學區委員身上,不過她相信,報讀Lowell高中的學生大多是用功,不論收生準則如何,成績都會有好表現。

校區將於10月13日舉行社區會議討論這個方案,預計會有大批家長到場發表意見,最終校區委員將於10月20日進行表決。

