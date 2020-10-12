白宮抗疫醫生相信新冠疫苗最快11月底出現

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白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生周五向美聯社表示，特朗普在周六起恢復造勢活動，此舉沒有超出CDC的指引，Fauci說，根據CDC的指引，條件之一是在患者出現症狀起計算，滿十天沒事就可以恢復社會活動，條件二是相隔24小時做兩次檢測，結果都是陰性。另一方面，Fauci醫生也對媒體表示，相信在11月底12月初就會有安全有效的疫苗。

Fauci醫生說：「我感到謹慎樂觀，根據動物（試驗）數據以及第一階段的初步數據，這表明接種疫苗者正在產生相當強大的抗體反應，與我們對自然感染的觀察結果相當，因此通常可以預測，該疫苗會產生良好的效果。」

Fauci醫生說，聯邦政府醫已經預訂大量生產劑量，但不可能普及全國，所以在明年1月會以醫護人員為優先接受疫苗注射。

不過有人不相信新冠疫苗，表示不會接種，對此Fauci醫生說：「我是否關注公眾的看法，是的，因為有些人可能不信任過程，並且可能不想接種疫苗，那真是悲劇，如果有一種安全有效的疫苗，可以挽救生命和安全，卻因為人們對權威缺乏信任，而不想接種該疫苗，這將是一個不幸的情況。」

他希望美國人相信疫苗的研發生產，是基於科學而非政治，被問到是否他會接種新冠疫苗。

Fauci醫生說：「如果我看到數據，我應該會，並且對FDA的決定感到滿意，我想我會因為這將由專業科學家做出，我會毫不猶豫地接種疫苗，並建議我家人也接種。」

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