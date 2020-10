白宮抗疫醫生相信新冠疫苗最快11月底出現

【KTSF】

白宮抗疫小組的傳染病學專家Anthony Fauci醫生周五向美聯社表示,特朗普在周六起恢復造勢活動,此舉沒有超出CDC的指引,Fauci說,根據CDC的指引,條件之一是在患者出現症狀起計算,滿十天沒事就可以恢復社會活動,條件二是相隔24小時做兩次檢測,結果都是陰性。另一方面,Fauci醫生也對媒體表示,相信在11月底12月初就會有安全有效的疫苗。

Fauci醫生說:「我感到謹慎樂觀,根據動物(試驗)數據以及第一階段的初步數據,這表明接種疫苗者正在產生相當強大的抗體反應,與我們對自然感染的觀察結果相當,因此通常可以預測,該疫苗會產生良好的效果。」

Fauci醫生說,聯邦政府醫已經預訂大量生產劑量,但不可能普及全國,所以在明年1月會以醫護人員為優先接受疫苗注射。

不過有人不相信新冠疫苗,表示不會接種,對此Fauci醫生說:「我是否關注公眾的看法,是的,因為有些人可能不信任過程,並且可能不想接種疫苗,那真是悲劇,如果有一種安全有效的疫苗,可以挽救生命和安全,卻因為人們對權威缺乏信任,而不想接種該疫苗,這將是一個不幸的情況。」

他希望美國人相信疫苗的研發生產,是基於科學而非政治,被問到是否他會接種新冠疫苗。

Fauci醫生說:「如果我看到數據,我應該會,並且對FDA的決定感到滿意,我想我會因為這將由專業科學家做出,我會毫不猶豫地接種疫苗,並建議我家人也接種。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。