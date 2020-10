【有線新聞】

歐洲疫情反彈,多國收緊防疫措施。

英國周一公布新防疫措施,英格蘭「三級制」封城,北部城市利物浦、曼徹斯特等確診個案上升的地區,預料會被列入最高級的第三級,酒吧、戲院等娛樂場所要關門一個月,民眾只可以有限度外出,不同家庭不能互訪。

意大利亦醞釀收緊防疫,在全國實施新一輪限聚令,首都羅馬酒吧和餐廳要縮短營業時間。

而在法國,繼巴黎和馬賽後,再多兩個城市、南部的蒙彼利埃及和西南部圖盧茲,亦將防疫警戒級別提升至最高。

