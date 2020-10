Fremont 市長高敘加競選連任（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont市長選舉今年競爭激烈,共有6名候選人,市長高敘加(Lily Mei)也競選連任,面對Fremont現有的遊民和治安等問題,高敘加有甚麼策略去應對呢?

高敘加2008年在Fremont開始從政之路,先成為民選的學區委員,之後成為市議員,2016年挑戰市長一職,並成功當選,今年則尋求連任。

而她任內4年,Fremont的無家可歸者問題以及盜竊案都受到社區關注,尤其去年市議會在建無家可歸者導航中心選址問題上引發社區高度爭議,高敘加說,在市府後面一個停車場新建的導航中心,已在8月底正式啟用。

高敘加說:「它能幫我們解決此時需要服務的人,我們最初計劃服務45人,但因疫情只能安置25人,我們在8月底啟用,目前收容了15人。」

她說,Fremont在2017年有無家可歸者450多人,2019年上升至接近610人,增長近三成,而阿拉米達縣則增加了五成,因此是政府面臨的嚴峻挑戰之一。

關於治安和警員執法問題,Fremont 前幾個月也有響應全美「黑人命寶貴」的示威浪潮,反對警察暴力,Fremont市議會雖然沒有削減警察預算,但表示會改革,加強與社區的溝通,例如經常舉行警民社區會議。

高敘加說:「允許人們表達自己的關注,不是只對一天,一場抗議,而是在於如何用政策解決這些問題,一個好例子就是,我們有醫療團隊,也是精神評估團隊,我們有一名社工與警察一起工作。」

汽車爆竊和財物盜竊案在Fremont經常發生,高敘加認為這與州府政策有關。

高敘加說:「特別是在司法方面,他們決定犯罪金額低於950元就不必保釋金,因此在疫情期間,就有更多抓了又放情況,不夠嚴格令人非常沮喪。」

至於住房和城市建設,她希望Fremont能繼續成為一個家庭宜居城市,因此除了解決住房問題,還會注重市內的配套建設,包括學校、公園休閒區、道路等等。

高敘加說:「因為若有事發生,而沒有其他配合,那就不能平衡,此所以我支持負責任的增長,讓發展商來支付,並正視我們的基建需要。」

疫情給人們的生活和經濟都帶來嚴重影響,高敘加說,Fremont在東灣是繼Hayward之後,較早為一線人員提供新冠肺炎檢測的城市,市府連同縣府出資,協助受疫情影響的租客和商戶渡過難關,並安全重啟經濟。

她說,Fremot有900多個工廠,當中包括100多間生物製藥廠,保障他們能快速安全恢復生產非常重要,因為當中一些藥廠改為生產抗疫物資,包括新冠病毒檢測套件。

高敘加說:「用這些方法去復原我們經濟,這是我們目前所需,我們必須正面思考,需要有方法建立夥伴關係,與灣區其他機構和市府,確保我們能獲得資金,物資和正確的倡導,這都是他們理應得到的。」

與高敘加競逐市長一職的除了年輕華裔沙鴻恩(Justin Sha)之外,還有另外4人,分別是Vik Singh、Chris Hampton、Naz Khan、Marlene Santilli。

