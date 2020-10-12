美國確診人數逾770萬 專家憂第二波疫情爆發

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美國的確診個案已超過770萬人，死亡人數突破21萬，灣區的數字繼續呈現下降趨勢，專家表示，可能和民眾戴口罩，以及緩慢重啟經濟有關，不過其他地區恐怕正面臨第二波疫情爆發。

南加州洛杉磯縣入秋後疫情一度趨緩，不過本週單日新增病例又攀升高達一千例。

而灣區病例雖然呈穩定趨勢，不過州長紐森本週呼籲加州民眾提防第二波疫情爆發，紐森指，全美開始出現病例上升的趨勢，而且上升趨勢不只出現在美國，而是全世界。

有醫療專家表示，非常擔心第二波疫情已經開始，雖然新增的病例多是重回大學校園的年輕人，但已開始出現社區感染，過去7天加州平均的新冠確診比率為2.6%，舊金山略低，約為1%，南灣Santa Clara縣則為1.7%。

白宮抗疫小組召集人Burke醫生呼籲民眾繼續做好防疫措施，並表示民眾親友間的小型聚會已導致社區傳播，呼籲民眾小心防疫。

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