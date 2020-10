美國確診人數逾770萬 專家憂第二波疫情爆發

【KTSF】

美國的確診個案已超過770萬人,死亡人數突破21萬,灣區的數字繼續呈現下降趨勢,專家表示,可能和民眾戴口罩,以及緩慢重啟經濟有關,不過其他地區恐怕正面臨第二波疫情爆發。

南加州洛杉磯縣入秋後疫情一度趨緩,不過本週單日新增病例又攀升高達一千例。

而灣區病例雖然呈穩定趨勢,不過州長紐森本週呼籲加州民眾提防第二波疫情爆發,紐森指,全美開始出現病例上升的趨勢,而且上升趨勢不只出現在美國,而是全世界。

有醫療專家表示,非常擔心第二波疫情已經開始,雖然新增的病例多是重回大學校園的年輕人,但已開始出現社區感染,過去7天加州平均的新冠確診比率為2.6%,舊金山略低,約為1%,南灣Santa Clara縣則為1.7%。

白宮抗疫小組召集人Burke醫生呼籲民眾繼續做好防疫措施,並表示民眾親友間的小型聚會已導致社區傳播,呼籲民眾小心防疫。

