研究指特朗普確診後網路急增反亞裔言論（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有民權組織公佈了一項最新的研究指出,自從特朗普總統宣佈確診新型肺炎之後的幾日,網路上急增很多反亞裔的言論。

根據Anti-Defamation League(ADL)反誹謗聯盟的報告指,自從特朗普總統和第一夫人在10月2號清晨發推文宣布確診新型肺炎之後的12小時,在Twitter上增加了近85%反亞裔或針對亞裔言論的推文,以及與新冠病毒相關的陰謀論,另外又多了四成用戶去討論這些陰謀論,在之後的三日,這些反亞裔的言論都比以往多。

華裔邦眾議員趙美心表示,特朗普一直將美國國內疫情問題責怪給中國,他的支持者和共和黨人也一直用反亞裔和排外的言論去形容新型肺炎,令到很多無辜的亞裔遭受暴力和仇視對待,又指自從疫情爆發,全國已有超過2,600多宗針對亞裔的仇恨罪案。

ADL的報告是靠一個名為Online Hate Index,「網上仇恨指數」的工具,透過機器學習程式,搜尋在社交網站上的仇恨言論,統計了近270萬個推文。

