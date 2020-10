聯邦參議院一連四天審議巴雷特大法官提名

【有線新聞】

獲提名出任美國最高法院大法官的巴雷特,稍後出席參議院聽證會,她表示法院不應涉足政策制訂與價值判斷,裁決時以法律文本為依歸,不會投入個人觀點。

參議院司法委員會最高法院大法官提名聽證會前夕,巴雷特發言內容率先曝光。稱接受提名是因美國大眾值得擁有獨立無私、按文本詮釋法律的最高法院。強調自己斷案以法律為依歸、而非個人觀點。

談及對法院職能的見解,巴雷特認為政策制訂、價值判斷並非法院工作,而是政府部門職責 。法院角色亦不是解決問題或糾正錯誤。

她表示與「恩師」已故大法官斯卡利亞一樣,堅守信念、毋懼批評。又稱雖獲提名接替金斯伯格遺缺,不過對方地位無可取代。

聽證會一連四天舉行,巴雷特周二、三接受議員質詢,委員會預定下周表決提名,爭取月底全體投票。

至少三名共和黨人因確診新型肺炎或須隔離,不能親身出席首天聽證會。身兼加州參議員的民主黨副總統候選人賀錦麗,則以防疫為由遙距參加。

預料質詢環節聚焦奧巴馬醫保、墮胎等議題,參議院少數黨領袖、民主黨的舒默要求屬保守派的巴雷特,即使提名獲通過,避席大選相關與大選後一周有關醫保方案的訴訟。

