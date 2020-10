加州公布聚會指引 參與人數不應多於三個家庭

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州的疫情持續穩定,州長紐森表示,在增加檢測及追蹤確診者方面亦有顯著的改善,另外,紐森亦指,州府公布戶外家庭聚會的指引,並不是鼓勵大家多聚會,而是希望提醒大家有感染病毒的風險。

加州過去一日新增3,449宗確診,累計超過85萬宗,確診率下降至2.6%,過去兩星期的住院人數下降8%,全州共有2,196人住院,死亡人數再多8人,累計16,500多人。

加州平均每日檢測達125,000宗,當中超過九成的個案可以在24至48小時內得出結果。

加州衛生部部長Mark Ghaly表示,結果出爐後,就立即交給職員,追蹤確診者的密切接觸者,希望盡量將傳播病毒的速度減低。

Ghaly說:「快速檢測,24小時至48小時內有結果,加上本地衛生部門的資訊,還有足夠的職員去聯絡確診者,這讓我們更有可能確保確診者不會傳染他人。」

現時州府訓練了近10,900人負責追蹤確診者的行蹤,超過1,800人是雙語職員。

Ghaly指,95%的本地衛生部門都能夠在檢測結果出爐後,同日聯絡所有確診者,另外更有97%的的衛生部門能夠於同時找出所有的密切接觸者。

上星期五,州府公布戶外家庭聚會的指引,規定參與人數不多於三個家庭,州長紐森指出,這些指引不等於是鼓勵大家多聚會,而是各個假期將至,預計市民會慢慢聚在一起,這些指引只是提醒大家不要得意忘形,參加的人數越多,感染病毒的風險就越高。

紐森說:「有指引不等於就要去做,這不代表大家立即要回到以前舉行聚會的做法,就算是經過改良的聚會亦不建議,我們只想大家注意。」

紐森亦預告,周二州府會更新各縣市的疫情級別,即將有更多縣市會從較嚴重的等級,移至限制較寬鬆的級別,而衛生部周二亦會公開慶祝Halloween的衛生指引。

另外,紐森公布山火的樸滅進度,北灣Napa縣焚燒67,000英畝土地的Glass山火已經95%受控,在Shasta縣的Zogg山火將近完全受控,而焚燒超過100萬英畝土地的August山火,至今有75%面積受控。

