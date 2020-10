【有線新聞】

澳洲籍華裔作家楊恆均正式被中方落案起訴「間諜罪」。

被扣押一年多的楊恆均,上周三正式被檢察當局以間諜罪落案起訴,北京市第二中級人民法院已立案受理,目前案件正一審審理。

中國外交部表示,中方有關部門嚴格依法辦案,充分保障楊恆均各項合法權利。

55歲的楊恆均,原名楊軍。2000年入籍澳洲,於網上發表批評北京當局的文章,上年1月前往上海,在廣州轉機期間失蹤,中方其後指他涉嫌「危害中國國家安全」。

澳洲指,楊恆均被扣押期間遭嚴苛對待,不可接受。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。