世界糧食計劃署獲諾貝爾和平獎

【有線新聞】

聯合國轄下的世界糧食計劃署獲頒本年度諾貝爾和平獎,表揚組織致力消除饑餓威脅,改善戰亂地區的和平,世界糧食計劃署指獲獎有賴工作人員付出。

饑餓問題近年再趨嚴重,大部分跟戰爭和武裝衝突有關。今年再爆發新型肺炎疫情,雙重夾擊下令也門、尼日利亞、南蘇丹等國家,更多人陷於水深火熱。

全球最大人道救援組織世界糧食計劃署,深入這些國家,為居民提供緊急糧食援助,單是去年就向88個國家、近1億人提供援助。例如上月蘇丹暴雨成災,組織亦派人到災區分發糧食。

挪威諾貝爾委員會讚揚世界糧食計劃署,在統籌各國消除饑餓問題上扮演關鍵角色,並改善戰亂地區的和平,如果沒有它和其他糧食援助組織,世界可能會經歷一場難以想像的饑餓危機。

挪威諾貝爾委員會主席安德森說:「疫情下世界糧食計劃署展示了令人欽佩的能力,加強工作,正如組織所說,在研發到疫苗接種之前,食物是最有效的『疫苗』對抗混亂。」

世界糧食計劃署對獲頒諾貝爾和平獎喜出望外。

世界糧食計劃署執行主任比斯利逆說:「這是我人生第一次辭窮,實在令人難以置信。這全賴世界糧食計劃署的大家庭,他們在全球最困難複雜的地方,無論是戰爭衝突、極端氣候,亦在所不辭。」

組織將會獲得1,000萬瑞典克朗獎金,折合約875萬港元。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。