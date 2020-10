全球新型肺炎個案增幅創單日新高 歐洲增近9.7萬宗

【有線新聞】

世衛過去一日,在全球錄得近34萬宗新型肺炎新增個案,創單日新高。其中以歐洲最嚴重,多國需重新收緊防疫措施。

身穿正統猶太教服飾的居民擠滿美國紐約布魯克林街頭,抗議州政府限制宗教聚會,不得多於10人的防疫措施。新一輪封城措施實施之時,正值猶太教重要節期,有猶太人認為被針對、不公平。

美國周四新增近39,000宗新症,其中紐約市疫情顯著回升,州長科莫強調措施是建基於科學。

歐洲疫情反彈更嚴重,同日新增近97,000宗個案,全歐洲累計病例突破650萬。其中法國連續兩日新增超過18,000宗個案,里昂等多地與鄰國比利時一樣,下令酒吧和食肆關閉。

烏克蘭、荷蘭、波蘭、捷克,單日個案增幅均創新高。

捷克宣布關閉娛樂場所最少兩星期,禁止室內體育、實施限聚令等。

德國、意大利等,疫情也出現4月以來的最大反彈。世衛指抗疫疲勞,或是疫情反彈的原因之一。

