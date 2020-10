白宮將紓困方案規模提高至1.8萬億

【KTSF 張麗月報導】

正當白宮與國會之間就新一輪紓困救助方案的談判陷入僵局之際,白宮將紓困規模總額由1.6萬億提高至1.8萬億元,但參議院共和黨領袖唱反調,對於在大選前達成妥協不感樂觀。

就新一輪刺激經濟紓困方案,府會之間的談判仍未取得妥協,就算是紓困救助的規模總額,雙方仍然僵持不下。

最新消息指,代表白宮談判的財長Steve Mnuchin,向眾議長普洛西提出的紓困規模,將金額進一步提高至1.8萬億元,期望可以拉近眾議院民主黨人提出的2.2萬億元方案。

特朗普總統周五也發推文表示,紓困方案一定要比府會提出的規模更大。

不過參議院共和黨領袖麥康尼與特朗普的看法似乎不一致,麥康尼對於在大選前通過新的紓困方案未感樂觀,他承認有需要提供額外的紓困救助,但由於大選臨近以及兩黨的分歧依然很大,因此他相信不大可能在大選前通過紓困方案。

麥康尼又說,他不知道日後是否會有協議,就算真的達成協議,他的首要任務就是要在大選前安排聯邦最高法院大法官的提名確認程序。

