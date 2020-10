【有線新聞】

美國宣布即時向18個國家和地區的鋁板徵收關稅,總值19億美元,規模是20年來最大。

商務部長羅斯接受霍士新聞訪問,指德國鋁板的進口關稅會由52%大增到132%,巴林的關稅都有雙位數,另外意大利、南韓、印度、印尼和巴西等都受影響,中國則不在名單上。

羅斯指當局近日初步調查顯示,這些國家向美國傾銷廉價鋁製品,決定徵稅。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。