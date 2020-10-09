舊金山聯合廣場持械劫案 地檢官斷定受害人自衛開槍（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過上星期四下午，舊金山聯合廣場發生持槍搶劫案，亞裔受害人與匪徒搏鬥時，匪徒中槍死亡，舊金山地檢官博徹思表示，他看過閉路電視片段，斷定受害人出於自衛而開槍。

案發地點是舊金山聯合廣場Geary夾Stockton街，上星期四下午，兩個持槍的匪徒下車後，襲擊一名在街上的31歲亞裔男人，想搶走他的勞力士手錶。

舊金山地檢官博徹思（Chesa Boudin）表示，男事主與匪徒搏鬥時，奪取匪徒的槍。

博徹思說：「這宗搶劫案的受害人，幸運地沒有嚴重受傷，神奇地，事主搏鬥時，奪取了匪徒的槍，最終是匪徒中槍死亡。」

案中沒有人被捕，博徹思也從閉路電視片段觀看案發過程。

博徹思說：「事主合法地自衛，我們沒有理由起訴他，他救了自己的性命，而連串不幸的事，促使槍械到了他手中，我為他感到難過，我們的受害人服務隊伍，願意盡力為事主提供援助。」

博徹斯表示，另一名劫匪乘車逃走，執法人員後來找到汽車，可是已經燒毀，無法找到匪徒DNA以及其他罪證。

搶劫案中槍身亡的匪徒Vermond Jones，是21歲舊金山居民，他涉嫌與灣區多宗入屋搶劫案、街頭搶劫案、盜竊案、非法禁錮，以及危害兒童等多宗罪案有關。

東灣Fremont警方表示，Jones涉嫌今年5月與同黨入屋搶劫一個華裔家庭，並用槍指嚇事主。

警方指出，同一天，Jones又涉嫌盜竊Union City一個家庭，並在舊金山搶劫一個女人。

Fremont警方表示，Jones雖然面對最少35項不同的控罪，但仍然獲釋候審，甚至一邊戴著電子追蹤器，一邊犯案。

今年5月中，Jones自己除掉電子追蹤器，灣區多個執法部門聯合通緝他。

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