舊金山聯合廣場持械劫案 地檢官斷定受害人自衛開槍（視頻）

本台報導過上星期四下午,舊金山聯合廣場發生持槍搶劫案,亞裔受害人與匪徒搏鬥時,匪徒中槍死亡,舊金山地檢官博徹思表示,他看過閉路電視片段,斷定受害人出於自衛而開槍。

案發地點是舊金山聯合廣場Geary夾Stockton街,上星期四下午,兩個持槍的匪徒下車後,襲擊一名在街上的31歲亞裔男人,想搶走他的勞力士手錶。

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)表示,男事主與匪徒搏鬥時,奪取匪徒的槍。

博徹思說:「這宗搶劫案的受害人,幸運地沒有嚴重受傷,神奇地,事主搏鬥時,奪取了匪徒的槍,最終是匪徒中槍死亡。」

案中沒有人被捕,博徹思也從閉路電視片段觀看案發過程。

博徹思說:「事主合法地自衛,我們沒有理由起訴他,他救了自己的性命,而連串不幸的事,促使槍械到了他手中,我為他感到難過,我們的受害人服務隊伍,願意盡力為事主提供援助。」

博徹斯表示,另一名劫匪乘車逃走,執法人員後來找到汽車,可是已經燒毀,無法找到匪徒DNA以及其他罪證。

搶劫案中槍身亡的匪徒Vermond Jones,是21歲舊金山居民,他涉嫌與灣區多宗入屋搶劫案、街頭搶劫案、盜竊案、非法禁錮,以及危害兒童等多宗罪案有關。

東灣Fremont警方表示,Jones涉嫌今年5月與同黨入屋搶劫一個華裔家庭,並用槍指嚇事主。

警方指出,同一天,Jones又涉嫌盜竊Union City一個家庭,並在舊金山搶劫一個女人。

Fremont警方表示,Jones雖然面對最少35項不同的控罪,但仍然獲釋候審,甚至一邊戴著電子追蹤器,一邊犯案。

今年5月中,Jones自己除掉電子追蹤器,灣區多個執法部門聯合通緝他。

